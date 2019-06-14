Россия планирует вернуться в ПАСЕ и включить в делегации депутатов от Крыма

РФ лишили права голоса в ПАСЕ после незаконной аннексии Крыма, после чего в 2016 году РФ отказалась участвовать в работе ассамблеи и прекратила платить членские взносы.

Россия планирует вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с делегацией, в состав которой войдут депутаты от Крыма.

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Источник «Дождя» в руководстве нижней палаты парламента рассказал, что если Госдума решит направить свою делегацию в ПАСЕ, то в ее состав могут войти депутаты от Крыма и Севастополя.

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«Это такие же регионы России как и все остальные, поэтому депутаты от них имеют полное право представлять Россию в ПАСЕ», — сказал собеседник телеканала.

По словам другого собеседника в Думе, это решение может поставить под сомнение легитимность всей делегации и приведет к напряжению в процессе возвращения России в ПАСЕ. Хотя ПАСЕ может применить персональные санкции к этим депутатам, а не ко всей делегации.

Если ПАСЕ 24 июня примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в организации, то Россия в тот же день направит заявку и уже 25 июня будет в Страсбурге, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если 25 июня полномочия российской делегации не восстановят в полном объеме, тогда делегация покинет сессию, пояснил он.

Напомним, 3 июня Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, которая может вернуть Россию в ПАСЕ и усложнить введение санкций в ПАСЕ против нее. Резолюцию поставят на голосование на сессии Россию лишили права голоса в ПАСЕ после незаконной аннексии Крыма, после чего РФ отказалась участвовать в работе ассамблеи и прекратила платить членские взносы.

14 мая министры иностранных дел 47 стран-членов Совета Европы приняли совместное заявление, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.

Ранее Климкин заявлял, что страны, которые выступают за возвращение России в ПАСЕ, несут ответственность за срыв Минских договоренностей.