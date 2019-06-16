В МИД Эстонии выступили за продление санкций против РФ из-за оккупации Крыма

По мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продлить экономические санкции против России из-за оккупации Крыма.

Об этом он заявил накануне заседания совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, где будет обсуждаться повышение эффективности внешней политики и политики безопасности ЕС, сообщает Балтийская служба новостей.

На предстоящей встрече Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России.

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«После оккупации Крыма Европейский Союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны сейчас придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации», - подчеркнул Рейнсалу.

По его словам, в этом контексте Эстония обращает большое внимание на трансатлантическое единство и повышение эффективности сотрудничества НАТО и ЕС.

При этом министр подчеркнул, что для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной мере всеми союзными государствами.

Ранее УНИАН сообщал, что Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение продлить еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.