Порошенко заверил, что контролирует предоставление поддержки демобилизованным участникам АТО

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Порошенко сказал в интервью одному из телеканалов.

«Украинские герои, которые целый год провели на фронте, должны вернуться к мирной жизни и научиться мирно жить. Это огромная психологическая перестройка, и мы им должны помочь», заявил президент.

Он отметил, что перед теми, кто возвращается к мирной жизни, встает немало вопросов - восстановление на работе или поиск новой, лечение и реабилитация. «Именно поэтому я провел совещание с участием премьер-министра, председателя Верховной Рады, министров, председателей ОГА, где были поставлены совершенно четкие задачи - начиная с процедуры выдачи свидетельства участника АТО, завершая принятием решений относительно освобождения или предоставления льгот в оплате коммунальных услуг», - сказал президент.

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Для нужд лечения и реабилитации воинов было принято решение о передаче во временное пользование профсоюзных оздоровительных учреждений Министерству обороны. Президент сообщил, что соответствующий законопроект уже подан на рассмотрение парламента.

Президент также отметил, что проведение демобилизации стало возможным благодаря проведению очередной волны мобилизации. Глава государства отметил изменение подхода к проведению мобилизации и подготовки украинских воинов к службе в зоне боевых действий - теперь они проходят обучение в специализированных центрах, получают необходимое обмундирование, средства защиты.

Из числа демобилизованных военных будет формироваться первая очередь военного резерва Украины. "Все, кто имеют боевой опыт, хорошо проявил себя в боях, является настоящим патриотом Украины, зачисляются в первую очередь военного резерва", - сказал Порошенко. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

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По словам президента, такой шаг необходим для усиления обороноспособности Украины, которая, несмотря на неуклонное выполнение Минских договоренностей, стремление мирного урегулирования ситуации, должна быть готов к любому развитию событий. "Если сейчас против Украины будут развернуты полномасштабные боевые действия, должны быть к этому готовы. Тогда за часы в войска вернутся украинские герои, займут определенную позицию в линии обороны, и мы очень быстро нарастим подразделения на линии обороны вдвое. Нам есть и будет кому защищать Родину", - заявил глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко разрешил зачислять воинскую службу в рабочий стаж.