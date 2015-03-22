Коломойский ”на данном этапе” не планирует создавать свой политический проект
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский «на даном этапе» не планирует создание своего политического проекта, понимая негативное отношение к себе в обществе.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.
По его словам, такой проект бесперспективен «по причине того, что я все равно в глазах общества, в глазах людей остаюсь олигархом, крупным капиталом, кровопийцей и мздоимцем, или еще кем-то, то есть негативом».
«Поэтому, несмотря на какие-то там проблески положительного облика за последний год, все равно я не являюсь героем для большинства украинцев», - добавил он.
Коломойский подчеркнул, что нет смысла заниматься тем, что заведомо «носит какую-то проыграшную ситуацию».
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При этом он не отрицает, что ему интересна политика, но «она меня интересует только последний год и только в связи с событиями, после того как рухнула система власти Януковича».
«А политический проект - как-то я не являюсь большим фаном этой идеи. Ну, на даном этапе», - подчеркнул Коломойский.
В то же время он не исключил такого в будущем. «Никогда не говори никогда», - сказал он, при этом добавив, что ”должны в политику приходить новые политические силы, новые политические движения”. Коломойский сказал, что у него среди новых политических сил «вызывает симпатию”, в частности, «Самопомич».