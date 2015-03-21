Порошенко: Необходимо осуществить реинтеграцию оккупированных районов снова в Украину
21:55, 21 марта 2015Политика
6318
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что только оружием не вернуть временно оккупированные территории Донбасса.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Интер".
"Только оружием, танками, «Градами» и ракетами украинскую территорию не вернуть", - отметил он.
Читайте такжеПорошенко заявляет, что есть твердая надежда на мир
Порошенко подчеркнул, что необходимо осуществить реинтеграцию оккупированных районов снова в Украину.
"Сложным дипломатическим языком это называется реинтеграция - это возвращение этой территории в суверенную власть Украины", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter