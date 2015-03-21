Порошенко: Необходимо осуществить реинтеграцию оккупированных районов снова в Украину

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Интер".

"Только оружием, танками, «Градами» и ракетами украинскую территорию не вернуть", - отметил он.

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Порошенко подчеркнул, что необходимо осуществить реинтеграцию оккупированных районов снова в Украину.

"Сложным дипломатическим языком это называется реинтеграция - это возвращение этой территории в суверенную власть Украины", - сказал он.