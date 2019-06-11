Обнародовано представление в ВР, где Зеленский называет причину увольнения Луценко с должности генпрокурора

Президент считает, что назначение Луценко на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины "О прокуратуре".

На сайте Верховной Рады Украины стал доступным для ознакомления текст представления президента Владимира Зеленского, который прилагается к проекту постановления об освобождении Юрия Луценко от должности генерального прокурора.

Как говорится в обнародованном представлении, причиной для освобождения Луценко от должности генерального прокурора Украины является отсутствие у него высшего юридического образования.

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В представлении отмечается, что согласно закону Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор является прокурором органа прокуратуры (статья 15), пребывание прокурора на административной должности в прокуратуре не освобождает его от осуществления полномочий прокурора соответствующей прокуратуры (статья 39), единство системы прокуратуры Украины обеспечивается, в частности, единым статусом прокуроров и тем, что Генеральная прокуратура входит в систему органов прокуратуры.

Увольнение генерального прокурора с административной должности или прекращение полномочий генерального прокурора на административной должности не прекращает его полномочий прокурора (статья 42). При этом отмечается, что таким образом, генеральный прокурор является одним из прокуроров органов прокуратуры, занимающий высшую административную должность в Генеральной прокуратуре и прокуратуре Украины в целом.

"Согласно закону Украины "О прокуратуре" лицо, претендующее на административную должность в прокуратуре, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к лицу, которое занимает должность прокурора. Такими требованиями являются наличие высшего юридического образования, стаж работы в области права, владение государственным языком. В то же время закон содержит и дополнительные квалификационные требования для прокуроров, претендующих на должности в прокуратурах высшего уровня - региональных прокуратурах и Генеральной прокуратуре Украины", - говорится в документе.

Также в представлении отмечается, что, в частности, Закон Украины "О прокуратуре" устанавливает обязательные требования, которым должен отвечать и генеральный прокурор - статья 27 закона предусматривает, что прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

"Луценко не соответствует установленным законом Украины "О прокуратуре" требованиям к генеральному прокурору Украины, а потому не может находиться на этом посту, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины "О прокуратуре". В связи с этим в соответствии со статьями 8, 102, 1311 Конституции Украины вношу представление об освобождении Луценко с должности генерального прокурора Украины", - говорится в президентском представлении.

Как сообщал УНИАН, проект постановления "О даче согласия на освобождение Президентом Украины Луценко Ю.В. от должности генерального прокурора Украины" зарегистрирован в парламенте сегодня, 11 июня, под номером 10380.