Гриценко говорит, что Ющенко, Тимошенко и Янукович одним миром мазаны

Сегодня в Украине наблюдается нарушение законодательства и Конституции всеми ветвями власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола «100 дней деятельности украинской власти в новом формате: оценка действий в контексте соблюдения демократических ценностей» заявил председатель парламентского комитета по вопросам Национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, такие нарушения происходят как со стороны Президента, правительства, так и со стороны других представителей власти.

Председатель парламентского комитета отметил, что обращал внимание представителей власти на эти нарушения. При этом, по словам А.ГРИЦЕНКО, от главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ он получил ответ, что глава государства все свои решения принимает в пределах и способами, определенными Конституцией. «То есть, ребята, пишите письма», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кабинет Министров, по мнению депутата, стал заложником собственной популистской избирательной кампании, поскольку ему приходится выполнять все обещания. При этом, по словам председателя комитета, «правительство работает не в дружеском, враждебном окружении».

В связи с этим А.ГРИЦЕНКО призвал все ветви власти прозрачнее действовать во время решения принципиальных вопросов. В частности, по его словам, на сегодняшний день откровенного разговора требует вопрос относительно цен на газ. «А у нас боится Президент, боится правительство, боится оппозиционное правительство говорить о тех вещах, которые неприятны», - отметил А.ГРИЦЕНКО. Он напомнил, что газовый вопрос до сих пор окончательно не решен. «И я не исключаю, что 1 апреля, когда здесь будет БУШ, Россия отключит нам газ. Вот на этот день дурака мы можем получить серьезную проблему», - сказал он.