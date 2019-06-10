Россия пытается избежать рассмотрения в Гааге иска о нарушении морских прав Украины - Зеркаль

Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня будет рассматривать возражения России о нарушении ею прав Украины как прибрежного государства.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Россия пытается избежать в Постоянном третейском суде в Гааге рассмотрения иска о нарушении прав Украины как прибрежного государства.

Как сообщила Зеркаль в социальной сети Facebook, на этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

«С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть «большим» делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия, - препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружение Керченского моста и многие другие», - отметила она.

Дипломат напомнила, что указанное дело продолжается с 2016 года, когда «стало ясно, что Россия не готова устранить нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно».

«В течение этого времени мы прошли сложный процесс отбора судей и подготовили меморандум с изложением всех нарушений, совершенных Россией», - заявила Зеркаль.

В то же время она подчеркнула, что Россия делает всё для затягивания дела, и поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала. Также между Украиной и Россией состоялось два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции.

Сегодня в Гааге начинаются устные слушания по вопросам юрисдикции Постоянного третейского суда рассматривать иск Украины.

«Цель России традиционная - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно - отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу. Судебные слушания на этой неделе являются важными и в более широком контексте. Россия, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса», - написала Зеркаль.

«Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Будто по процедурным мотивам Россия пытается придать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Слушая все аргументы России следует помнить, одно: Крым - это Украина. В целом похоже на то, что Россия стремится превратить слушания в лекцию по конституционному праву Украины», - подчеркнула замминистра.

«Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право деспотично вести себя на Азове и в Керченском проливе, потому что там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача - не дать восстановить имперское прошлое России», - подчеркнула Зеркаль.

Сегодня на суде выступают представители России, а завтра - представители Украины.

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Как сообщал УНИАН, 10-14 июня в Гааге состоятся слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД подчеркивалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае 2018 года России подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине, в августе, арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН более года будет выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.