Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение вновь внесут в Раду - АП

Заместитель главы АП отметил, что эту законодательную инициативу, скорее всего, рассмотрит уже парламент следующего созыва.

Законопроект президента об уголовной ответственности за незаконное обогащение и гражданскую конфискацию будет снова внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Парламент отверг законопроект, который предусматривал возможность наказать тех, кто незаконно наживался, получал незаконные активы. Эта законодательная инициатива была единственной в парламенте, которая давала возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал в течение последних нескольких лет. Но сегодня парламент даже не проголосовал за включение этого проекта в повестку дня", - отметил он.

Рябошапка отметил, что законопроект разрабатывался в течение длительного периода времени с лучшими украинскими и иностранными экспертами.

"Эта редакция была одобрена специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент, является политически безответственным. Это своего рода месть не только президенту Владимиру Зеленскому, но, в первую очередь, украинцам, которые требуют справедливого наказания для коррупционеров, а также пренебрежительный шаг в отношении тех международных институтов, которые помогают Украине в борьбе против коррупции", - подчеркнул он.

По словам Рябошапки, единственным мотивом для такого решения народных депутатов является лишь их желание обезопасить себя от возможной в будущем гражданской конфискации.

"Законодательная инициатива о гражданской конфискации будет вновь внесена в парламент. Я не вижу необходимости говорить о том, что этот парламент рассмотрит эту законодательную инициативу, скорее всего, ее рассмотрит уже парламент следующего созыва", - подчеркнул заместитель главы АП.

Он отметил, что такие действия депутатов в очередной раз подчеркивают то, что президент принял правильное решение относительно роспуска Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении отмечается, что статья 368-2 УК теряет силу с дня принятия судом этого решения.

В САП сообщили, что из-за этого решения КС по состоянию на 28 марта было закрыто 65 уголовных производств против должностных лиц, подозреваемых в незаконном обогащении. Ориентировочная сумма по этим делам достигает 1 млрд 334 млн 446 тыс. грн, 1 млн 137 тыс. долл. США и 531 тыс. евро. Среди бывших фигурантов - народные депутаты, судьи, прокуроры, представители центральной и местной власти. Среди предметов незаконного обогащения - элитные авто, недвижимость в Украине и за рубежом, деньги.

1 марта в Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях чиновников за 2015-2018 годы.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что из-за решения Конституционного суда относительно незаконного обогащения Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом.

Сегодня, 6 июня, ВР включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д).

В то же время депутаты не включили в повестку дня два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№№10358 и 10358-1).