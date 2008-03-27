Наша Украина знает, как не допустить реинкарнации Черновецкого

Совет Киевской городской организации партии «Наша Украина» обращается к коллегам из демократического лагеря с предложением согласовать единого кандидата, который бы возглавил единый избирательный список демсил в Киевсовет.

Как говорится в сообщении пресс-службы столичной организации "Нашей Украины", переданном агентству УНИАН, такое решение совет киевской «Нашей Украины» принял 26 марта.

“Это единственный вариант, – говорится в сообщении, – который будет гарантировать отстранение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от власти. Любые другие варианты почти стопроцентно приводят к переизбранию его городским председателем”.

В таком случае, считают в киевской организации НУ, “ответственность за его возможную реинкарнацию в должности будут нести те политические силы, которые сегодня безапелляционно заявляют о своих амбициях относительно собственных кандидатов в мэры”.

Если демократические силы, говорится далее в сообщении, не смогут договориться, “на выборы пойдут десятки политических сил, каждая со своим списком в Киевсовет и собственным кандидатом на должность городского председателя. Даже те, кто до последнего выступал за единство демократических сил, будут вынуждены действовать согласно этой предвыборной логике”.

“Поэтому совет киевской городской организации «Нашей Украины», – сообщает пресс-служба столичной организации НУ, – надеется, что ее призыв будет услышан, а наши коллеги из демократической коалиции и Блока Виталия Кличко найдут в себе достаточно мудрости и ответственность для принятия важного для киевлян решения о выдвижении единого кандидата в мэры и формирования единого списка в Киевсовет".