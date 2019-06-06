Жена Зеленского встретилась с проходящими курс реабилитации украинскими военными (фото)

Елена Зеленская в Брюсселе посетила украинских военных, которые проходят реабилитацию в военном госпитале.

Супруга президента Украины Елена Зеленская в ходе визита в Брюссель 5 июня встретилась с украинскими военными, которые находятся на лечении в военном госпитале имени королевы Астрид. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Читайте такжеПопросил у США новые вооружения: американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским

Реабилитацию в госпитале проходят Дмитрий Кучеря, Евгений Пасичник и Антон Матвейчук, которые получили пулевые ранения в ходе военных действий на Донбассе в конце 2017-го - начале 2018 года.

"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - заявила жена президента.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году в военном госпитале имени королевы Астрид прошли реабилитацию четверо украинцев. Ожидается, что в этом году там побывает всего пятеро военных. Финансирует реабилитацию и пребывание украинских защитников в госпитале бельгийская сторона. При этом местные врачи получают опыт работы с огнестрельными ранениями.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 4–5 июня совершил первый зарубежный визит в Брюссель.