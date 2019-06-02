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Сенатор Портман о Зеленском: он привержен укреплению связей со США и противодействию российской агрессии

11:58, 02 июня 2019
Политика
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Сенатор Портман прокомментировал встречу с Зеленским / фото: сайт президента Украины

Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - отметил Портман.

Он также добавил, что как сопредседатель украинского кокуса в Сенате будет продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом вопросы выборов в Верховную Раду и необходимости дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений.

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Теги: #Сенат США#Владимир Зеленский