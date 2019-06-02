Сенатор Портман о Зеленском: он привержен укреплению связей со США и противодействию российской агрессии

Американский сенатор по итогам встречи с Зеленским пообещал Украине дальнейшую поддержку.

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман заверил, что США продолжат помогать Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - отметил Портман.

Он также добавил, что как сопредседатель украинского кокуса в Сенате будет продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США.

I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK — Rob Portman (@senrobportman) June 1, 2019

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом вопросы выборов в Верховную Раду и необходимости дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений.