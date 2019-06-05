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"Я верю в Бога": спикер МИД РФ рассказала, верит ли она в способность Зеленского остановить войну на Донбассе

16:02, 05 июня 2019
Политика
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Мария Захарова / REUTERS

Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на вопрос, верит ли она, что президент Украины Владимир Зеленский сможет остановить боевые действия на Донбассе, ответила, что верит в Бога.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на брифинге в Москве.

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«Мы надеемся, что те предвыборные обещания, которые давались украинскому народу нынешним уже украинским руководством, а именно, любой ценой остановить насилие на юго-востоке Украины, новые киевские власти все-таки будут выполнять», - выразила надежду Захарова.

«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украины», - добавила она.

Захарова подчеркнула, что за прошедшую неделю интенсивность обстрелов на Донбассе заметно возросла - и их количество увеличилось почти вдвое.

При этом она назвала «вопиющим событием» якобы обстрел мечети в Куйбышевском районе Донецка.

На вопрос сербского снайпера Деяна Берича (по прозвищу «Деки»), который воевал на Донбассе на стороне боевиков, а теперь представляющийся журналистом, намерена ли Россия поднимать тему обострения ситуации на Донбассе в ООН, Захарова ответила: «Мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что время прошло не так много после инаугурации, и реализация того, о чем было заявлено в ходе предвыборной гонки, невозможна в кратчайшие сроки. Но хотелось бы видеть хотя бы усилия на этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что президент Украины сейчас находится за кордоном - у него целый ряд важных встреч, наверно, вернется – наведет порядок, как обещал».

На уточняющий вопрос Берича, верит ли Захарова в свои слова, она ответила: «Я верю в Бога, а в эти вещи я не то чтобы верю или не верю. Я констатирую, заявляю позицию и работаю в этом направлении».

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Теги: #Захарова#МИД РФ