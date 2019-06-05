"Я верю в Бога": спикер МИД РФ рассказала, верит ли она в способность Зеленского остановить войну на Донбассе

В МИД РФ рассчитывают, что новые украинские власти будут выполнять обещание о прекращении огня на Донбассе.

Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на вопрос, верит ли она, что президент Украины Владимир Зеленский сможет остановить боевые действия на Донбассе, ответила, что верит в Бога.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на брифинге в Москве.

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«Мы надеемся, что те предвыборные обещания, которые давались украинскому народу нынешним уже украинским руководством, а именно, любой ценой остановить насилие на юго-востоке Украины, новые киевские власти все-таки будут выполнять», - выразила надежду Захарова.

«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украины», - добавила она.

Захарова подчеркнула, что за прошедшую неделю интенсивность обстрелов на Донбассе заметно возросла - и их количество увеличилось почти вдвое.

При этом она назвала «вопиющим событием» якобы обстрел мечети в Куйбышевском районе Донецка.

На вопрос сербского снайпера Деяна Берича (по прозвищу «Деки»), который воевал на Донбассе на стороне боевиков, а теперь представляющийся журналистом, намерена ли Россия поднимать тему обострения ситуации на Донбассе в ООН, Захарова ответила: «Мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что время прошло не так много после инаугурации, и реализация того, о чем было заявлено в ходе предвыборной гонки, невозможна в кратчайшие сроки. Но хотелось бы видеть хотя бы усилия на этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что президент Украины сейчас находится за кордоном - у него целый ряд важных встреч, наверно, вернется – наведет порядок, как обещал».

На уточняющий вопрос Берича, верит ли Захарова в свои слова, она ответила: «Я верю в Бога, а в эти вещи я не то чтобы верю или не верю. Я констатирую, заявляю позицию и работаю в этом направлении».