Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу 1 сентября

Президент с благодарностью принял приглашение польского коллеги.

Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй мировой войны.

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В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение. В пресс-службе добавили, что Зеленский поблагодарил Дуду за то, что Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Польши и сотрудничество в многосторонних форматах, в частности на европейском уровне.

«Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинского-польских взаимоотношений на повестке дня стратегического партнерства Украины и Польши», - добавил президент.

В свою очередь польский президент отметил, что это первая встреча с действующим президентом Украины, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся достичь многих достижений для двух народов.

«Заверил господина президента, что он имеет нашу поддержку в евроатлантических устремлениях Украины», - подчеркнул Дуда и отметил, что Польша продолжит поддержку усилий Украины для восстановления территориальной целостности и суверенитета в пределах, признанных мировым сообществом.

«Украина - наш хороший сосед, и мы собираемся развивать наши отношения взаимовыгодным и наилучшим образом. Украина является большой страной со значительным потенциалом. Мы хотим помочь ей развиваться», - сказал президент Польши и добавил, что уровень двусторонней торговли хороший и существуют перспективы для его улучшения.

Президент Польши также выразил надежду на примирение двух стран в исторических вопросах и установление истины благодаря работе экспертов.