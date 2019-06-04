В АП назвали фейком информацию относительно возможной даты встречи Зеленского с Трампом

Ранее Борис Тизенгаузен в эфире «Радио Свобода» заявил, что Зеленский может встретиться с Трампом после саммита G20.

Распространенная в СМИ информация о возможной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, взятая из интервью с Борисом Тизенгаузеном, не соответствует действительности.

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Как заявили в пресс-службе Президента Украины, Тизенгаузен не является членом команды Зеленского.

«Третьего июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника Президента Украины Владимира Зеленского. В материале шла речь о вероятной дате встречи Гаранта с Президентом США Дональдом Трампом.

Учитывая это, обращаем внимание украинской общественности и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой», - говорится в сообщении на странице АП в Facebook.

Ранее Борис Тизенгаузен в эфире «Радио Свобода» заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который состоится 28-29 июня. При этом, Тизенгаузена представили в качестве внештатного советника президента Украины. Информация быстро распространилась в СМИ.