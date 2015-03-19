Данные SWIFT, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку, передадут ГПУ - Филатов

Об этом сообщил в Facebook глава Спецкомиссии по контролю над приватизацией Борис Филатов по итогам ее вчерашнего заседания.

"Свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку, и переданные в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру", - написал он.

Кроме того, комиссия сформировала несколько рабочих групп. В частности, группу, которая будет контролировать вопросы по "Укррудпромому" и ГМК возглавил Павло Ризаненко, по контролю над энергетикой - Виктория Войцицкая, АПК - Аркадий Корнацкий.

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"Работа конструктивная. Атмосфера доброжелательная. Члены комиссии зубасты, полны сил и, похоже, еще наведут шороху", - резюмировал Филатов.