Данные SWIFT, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку, передадут ГПУ - Филатов
Данные денежных переводов, подтверждающие дачу взятки Игорем Коломойским Леониду Кучме через его зятя Виктора Пинчука, находятся в распоряжении Спецкомиссии по приватизации и будут переданы в Генеральную прокуратуру.
Об этом сообщил в Facebook глава Спецкомиссии по контролю над приватизацией Борис Филатов по итогам ее вчерашнего заседания.
"Свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку, и переданные в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру", - написал он.
Кроме того, комиссия сформировала несколько рабочих групп. В частности, группу, которая будет контролировать вопросы по "Укррудпромому" и ГМК возглавил Павло Ризаненко, по контролю над энергетикой - Виктория Войцицкая, АПК - Аркадий Корнацкий.
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"Работа конструктивная. Атмосфера доброжелательная. Члены комиссии зубасты, полны сил и, похоже, еще наведут шороху", - резюмировал Филатов.