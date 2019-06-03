Президент подал в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Документ вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение (№10358 от 3 июня 2019).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ разработан совместно с национальными и иностранными экспертами.

Он вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной.

«Гражданская конфискация допускается директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что антикоррупционные органы сейчас не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенное в признании неконституционной этой статьи Уголовного кодекса Украины. Однако в случае выявления необоснованных активов на сумму свыше 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем.

Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов.

Подчеркивается, что все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Это должно стать дополнительной гарантией непредвзятого рассмотрения соответствующих дел.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции.

В пресс-службе отметили, что представленный президентом проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, поскольку данный законопроект значительно шире по предмету регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении отмечается, что статья 368-2 УК теряет силу с дня принятия судом этого решения.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что из-за решения КСУ все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

28 февраля тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

1 марта в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы.

Согласно заявлению международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, из-за решения Конституционного суда о незаконном обогащении Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом.

29 мая представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в парламент в ближайшие дни.