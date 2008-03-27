Тимошенко не будет трогать Черноморский флот

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не будет инициировать пересмотр соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом премьер заявила в интервью российскому еженедельнику «Аргументы недели».

В частности, на вопрос «Черноморский флот останется в Севастополе до 2017 года, как и было согласовано? Или у украинской стороны есть желание его куда-то «передвинуть»?», Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Какими бы ни были отношения и договоры между партнерами, а они могут быть хорошими и не очень, в мире принято их соблюдать. Иначе мы погрузимся в хаос. Я, как премьер-министр Украины и человек ответственный, никогда не буду инициировать в одностороннем порядке пересмотр ранее подписанных соглашений. В том числе и по Черноморскому флоту».