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Люди из окружения депутата Деркача бесплатно получили 42 гектара земли в Конча-Заспе - расследование (видео)

14:44, 30 мая 2019
Политика
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По данным журналистов, 42 гектара этой драгоценной земли принадлежат четырем лицам / фото: «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Люди, приближенные к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, с 2010 бесплатно получили 41,5 гектара заповедной земли между озерами Конча и Заспа под Киевом, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

«Максимальная цена 50 тысяч долларов за сотку. Минимальная цена, в зависимости от того, как этот проект будут позиционировать - от 10 до 20 тысяч долларов за сотку», - рассказывает Сергей Стрепенко, руководитель консалтинговой компании в сфере недвижимости.

Фото: «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Формально почти 42 гектара этой драгоценной земли принадлежат четырем лицам, говорится в расследовании. Трое из них имеют крепкие связи с семьей нардепа Андрея Деркача. 7,5 гектара - у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком. Еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж – в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.

Почти 26 гектаров этих земель у Антона Симоненка, который уже третий срок работает помощником Деркача в парламенте, а перед тем помощником нардепа был отец Антона, Александр Симоненко. Именно на Антона Симоненка Андрей Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал «Эра» и радио «Эра ФМ». Впрочем журналистам Антон Симоненко отказался отвечать на вопросы относительно происхождения 26 гектаров земли между озерами Конча и Заспа.

Фото: «Наші гроші з Денисом Бігусом»

В нынешней РГА говорят, что о выделении этой земли частным лицам не знали и считают это преступлением.

«Это чистый криминал», - говорит Андрей Вергелес, и.о. заведующего сектора инфраструктуры и природных ресурсов Обуховской райгосадминистрации.

Сам Андрей Деркач утверждает, что не имеет никакого отношения к этой земле, а в ответ на письменный запрос программы об отношениях с четырьмя нынешними владельцами ценного массива нардеп переслал письмо от адвоката всех четырех землевладельцев.

В письме адвокат ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО «Лидер». Затем ООО «Лидер» «отказалось от аренды в пользу сельского совета и изъявило желание передать часть земель согласно действующего законодательства для ведения личного крестьянского хозяйства отдельным гражданам». Нынешним собственником ООО «Лидер» является Юрий Берко, то есть партнер жены Андрея Деркача.

Фото: «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Также расследователи напомнили, что в конце 90-х и начале нулевых годов Андрей Деркач имел тесные связи с президентом Леонидом Кучмой, которых называли кумовьями.

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Теги: #Рада#депутат#расследование#земельные участкипогода в Киеве