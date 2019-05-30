Люди из окружения депутата Деркача бесплатно получили 42 гектара земли в Конча-Заспе - расследование (видео)

Максимальная цена этих земель достигает 50 тысяч долларов за сотку.

Люди, приближенные к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, с 2010 бесплатно получили 41,5 гектара заповедной земли между озерами Конча и Заспа под Киевом, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

«Максимальная цена 50 тысяч долларов за сотку. Минимальная цена, в зависимости от того, как этот проект будут позиционировать - от 10 до 20 тысяч долларов за сотку», - рассказывает Сергей Стрепенко, руководитель консалтинговой компании в сфере недвижимости.

Формально почти 42 гектара этой драгоценной земли принадлежат четырем лицам, говорится в расследовании. Трое из них имеют крепкие связи с семьей нардепа Андрея Деркача. 7,5 гектара - у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком. Еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж – в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.

Почти 26 гектаров этих земель у Антона Симоненка, который уже третий срок работает помощником Деркача в парламенте, а перед тем помощником нардепа был отец Антона, Александр Симоненко. Именно на Антона Симоненка Андрей Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал «Эра» и радио «Эра ФМ». Впрочем журналистам Антон Симоненко отказался отвечать на вопросы относительно происхождения 26 гектаров земли между озерами Конча и Заспа.

В нынешней РГА говорят, что о выделении этой земли частным лицам не знали и считают это преступлением.

«Это чистый криминал», - говорит Андрей Вергелес, и.о. заведующего сектора инфраструктуры и природных ресурсов Обуховской райгосадминистрации.

Сам Андрей Деркач утверждает, что не имеет никакого отношения к этой земле, а в ответ на письменный запрос программы об отношениях с четырьмя нынешними владельцами ценного массива нардеп переслал письмо от адвоката всех четырех землевладельцев.

В письме адвокат ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО «Лидер». Затем ООО «Лидер» «отказалось от аренды в пользу сельского совета и изъявило желание передать часть земель согласно действующего законодательства для ведения личного крестьянского хозяйства отдельным гражданам». Нынешним собственником ООО «Лидер» является Юрий Берко, то есть партнер жены Андрея Деркача.

Также расследователи напомнили, что в конце 90-х и начале нулевых годов Андрей Деркач имел тесные связи с президентом Леонидом Кучмой, которых называли кумовьями.