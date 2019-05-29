"Охрана думала, что я его покусаю": Саакашвили рассказал, как случайно встретил Порошенко

По его словам, встреча состоялась «совсем недавно» на съезде Европейской народной партии, где Порошенко представлял свою политическую силу.

По его словам, встреча состоялась «совсем недавно» на съезде Европейской народной партии, где Порошенко представлял свою политическую силу.

«Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел», - рассказал политик в эфире телеканала НАШ.Макси-ТВ.

Как сообщал УНИАН, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

По возвращении в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.