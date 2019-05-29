"Охрана думала, что я его покусаю": Саакашвили рассказал, как случайно встретил Порошенко
Саакашвили рассказал о случайной встрече с пятым президентом Петром Порошенко после выдворения его из Украины.
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По его словам, встреча состоялась «совсем недавно» на съезде Европейской народной партии, где Порошенко представлял свою политическую силу.
«Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел», - рассказал политик в эфире телеканала НАШ.Макси-ТВ.
Как сообщал УНИАН, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.
По возвращении в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.