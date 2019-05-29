Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде

Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент).

Читайте такжеПриоритеты работы с Радой: у Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

По данным сайта ВР, законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрирован сегодня под номером 10340.

При этом текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедурн отстранения президента от власти.

"Президент Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента от должности (импичмент). Обещание, которое было дано, оно выполнено", - сказал Стефанчук.