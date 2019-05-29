Зеленский подал в ВР законопроект об импичменте

По словам Стефанчука, обещание Зеленского избирателям выполнено.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре отстранения президента от власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

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"Президент Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента от должности (импичмент). Обещание, которое было дано, оно выполнено", - заявил он.

По словам Стефанчука, вместе с этим законопроектом в парламент в очередной раз направлено обращение президента о том, чтобы ВР не забыла о законопроекте об отмене депутатской неприкосновенности.

"И это было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели с тем, чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила", - сказал Стефанчук.

Напомним, этого же дня, 29 мая, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 10339 "Об специальной временной следственной комиссию Верховной Рады Украины для проведения расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления" ("импичмент"). Автором законопроекта является народный депутат от фракции "БПП" Алексей Гончаренко.

Ранее фракция "Самопомич" подготовила законопроект "О Президенте Украины", в котором хотят четко урегулировать полномочия главы государства и включить часть об импичменте. Основное, на что говорили сами инициаторы, это ограничение права президента назначать людей на ряд должностей. В частности, в проекте закона предлагают забрать у главы государства право назначать директора НАБУ и голову Госбюро расследований и "передать их" премьеру, а назначение главы СБУ, за что отвечает президент – предлагают отдать Верховной Раде.