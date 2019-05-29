"Уроды!": нардеп Мосийчук начал оскорблять телезрителей, которые заподозрили его в опьянении (видео)

Телезрители заподозрили, что нардеп пришел на программу в состоянии алкогольного опьянения.

Избранный от Радикальной партии депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук спровоцировал скандал во время прямого эфира на телеканале ZIK. Его причиной стало то, что телезрители заподозрили, что нардеп пришел на программу в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет "Новое время".

«По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии», — предположил один из дозвонившихся в студию.

В свою очередь парламентарий заявил, что зрители могут оценивать его состояние«как угодно».

«Я нахожусь в состоянии, в каком я есть», — сказал Мосийчук.

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Следующий телезритель отметил, что «если такие депутаты пьяные будут управлять у нас в стране, то толку не будет».

«Вам чекушечку еще нужно принести, или бокал пива, чтоб вы успокоились?» — поинтересовался еще один звонивший.

В ответ на это Мосийчук обозвал этих людей «уродами», которыми управляют«из определенного центра».

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания», — сказал он, после чего перекрестился.

Позже нардеп прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook.

"Мое вчерашнее вялое состояние в эфире телеканала ZIK - это следствие не употребления алкоголя, как некоторые могли подумать, а медицинских процедур: прижигание язв и гастроскопии под наркозом", - написал он.