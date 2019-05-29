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"Уроды!": нардеп Мосийчук начал оскорблять телезрителей, которые заподозрили его в опьянении (видео)

12:20, 29 мая 2019
Политика
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Мосийчук обозвал зрителей «уродами» / фото УНИАН

Его причиной стало то, что телезрители заподозрили, что нардеп пришел на программу в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет "Новое время".

«По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии», — предположил один из дозвонившихся в студию.

В свою очередь парламентарий заявил, что зрители могут оценивать его состояние«как угодно».

«Я нахожусь в состоянии, в каком я есть», — сказал Мосийчук.

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Следующий телезритель отметил, что «если такие депутаты пьяные будут управлять у нас в стране, то толку не будет».

«Вам чекушечку еще нужно принести, или бокал пива, чтоб вы успокоились?» — поинтересовался еще один звонивший.

В ответ на это Мосийчук обозвал этих людей «уродами», которыми управляют«из определенного центра».

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания», — сказал он, после чего перекрестился.

Позже нардеп прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook.

"Мое вчерашнее вялое состояние в эфире телеканала ZIK - это следствие не употребления алкоголя, как некоторые могли подумать, а медицинских процедур: прижигание язв и гастроскопии под наркозом", - написал он.

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Теги: #Мосийчук