Зеленский вскоре подаст в ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение – Данилюк

По словам секретаря СНБО, сегодня законопроект должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подаст в Верховную Раду законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в прошлом советник президента Украины Владимира Зеленского и экс-министр финансов Украины.

«Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду, именно его команда разработала такой законопроект. Сегодня, я надеюсь, он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами, и он будет подан в Верховную Раду. И ничто не может остановить депутатов в принятии этого важного решения», - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении отмечается, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КСУ все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

28 февраля на то время президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

1 марта в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы.

Согласно заявлению международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, из-за решения Конституционного суда относительно незаконного обогащения Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом.