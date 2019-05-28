"Разворошит муравейник": в Госдуме РФ прокомментировали возвращение Саакашвили

По мнению российского депутата Леонида Калашникова, в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность с возвращением Саакашвили.

Возвращение в Украину бывшего лидера Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский сегодня вернул украинское гражданство, не станет фактором для нормализации российско-украинских отношений.

Об этом ТАСС во вторник заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Точно не будет способствовать улучшению отношений с Россией, совершенно точно не прибавит. Более того, и в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность, он точно снова разворошит муравейник", - сказал Калашников.

По его мнению, возвращение украинского гражданства Саакашвили могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко".

Читайте также"К этому гражданину вопросов нет": пограничники пустят Саакашвили в Украину

"То, что сейчас она явно поддерживает действия Зеленского по роспуску Рады и проведению новых выборов о многом говорит. Наверное, в том числе и как результат договоренностей возможно участие Саакашвили в предвыборных дебатах или даже списках на выборах в новую Раду", - добавил Калашников.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положения о потере Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, 26 июля 2017 года на сайте Государственной миграционной службы Украины появились информация, из которой можно было сделать вывод о том, что Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины Саакашвили. В сообщении говорилось, что от грузинской стороны материалы по Саакашвили проработаны ГТС Украины и рассмотрены Комиссией по вопросам гражданства при президенте Украины. "По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", - отметили в ведомстве. В то же время в сообщении прямо не было указано о лишении Саакашвили гражданства Украины.

27 июля 2017 года в Администрации президента Украины подтвердили, что Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили, и отметили, что в соответствии с законодательством о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ. в соответствии с законодательством о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - говорилось в сообщении АПУ.