Зеленский назначил заместителя главы АП и взял себе советника

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем главы Администрации президента Украины. Читайте такжеЗеленский назначил Данилюка секретарем СНБО Текст соответствующего указа №328/2019 от 28 мая обнародован на сайте главы государства. Кроме того, указом № 330/2019 от 28 мая Зеленский назначил исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко своим советником вне штата. Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Как известно, Богдан является советником Зеленского по юридическим вопросам.

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