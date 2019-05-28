Сахар, лекарства и билеты в аквапарк: в КИУ рассказали о "подарках" избирателям

КИУ указывает на недоброчесность подобной деятельности и призывает потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей.

В Украине наблюдается начало массовой раздачи гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов.

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Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ). В частности, такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях.

«Как правило раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и раньше, однако с началом выборов она существенно активизировалась», – говорится в сообщении.

По данным КИУ, среди «подарков» избирателям были пакеты с сахаром, лекарствами, организованы спортивные состязания и раздача на них билетов в аквапарк, открытие инклюзивной спортплощадки «за средства государственной субвенции» и тому подобное. В основном мероприятия, как сообщается, проходили под патронатом народных депутатов или их фондов.

«Несмотря на то, что такие действия юридически не являются подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, КИУ указывает на недоброчестность подобной деятельности и призывает потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах», – подытожили в КИУ.