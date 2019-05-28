Стремительный социальный лифт: журналисты показали дом за 5 миллионов бывшего главного охранника Порошенко (видео)

Юрий Федоров из бодигарда стал генералом и обзавелся роскошным особняком.

Журналисты рассказали о судьбе охранника и сумконосца Порошенко Юрия Федорова, который из бодигарда стал генералом и обзавелся роскошным особняком.

Об этом рассказывается в сюжете програмы "Гроши".

Юрий Федоров в конце президенства Порошенко получил от него высокую должность в разведке и звание генерала. А известен он тем, что помимо прямых функций охранника, он выполнял самые темные поручения Порошенко и знал всю его подноготную. В своей книге беглый нардеп Онищенко писал, что Федоров непосредственно разносил сумки из кэшем от президента нужным людям на "необходимые" действия.

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В самой декларации Федорова среди недвижимости указана только небольшая квартира в Киеве, а у его жены - $80 тысяч на счету в банке. Но вот интересная деталь: теща бывшего охранника Порошенко записана владелицей роскошного дворца в Боярке под Киевом, но при этом она безработная.

Оценщик называет приблизительную стоимость такого имения - не менее 250-300 тысяч долларов. Сама же теща рассказала журналистам, что дом действительно записан на нее, но собственники - ее дети. При этом она утверждает, что собирали на его строительство всей семьей и честным трудом.