Политолог рассказал, кто займет кресло Гройсмана после его увольнения

У Рады нет оснований не принимать отставку главы украинского правительства.

Уже завтра, 30 мая, Верховная Рада на своем заседании решит судьбу премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Политолог Кость Бондаренко в комментарии Главреду рассказал, что у Рады нет оснований не принимать отставку главы Кабмина. "Гройсман – это человек, который назначен на эту должность коалицией. Она распалась, и по закону правительство должно уйти в отставку, а парламент – заняться формированием новых коалиции и Кабинета министров. И в этот период Владимир Борисович может быть исполняющим обязанности премьера. Но если он подал заявление, и Рада его примет, то автоматически исполняющим обязанности премьера станет Степан Кубив, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра", - объяснил Бондаренко.

Политолог напомнил, что пока на эту должность Владимир Зеленский не может никого назначить.

"По нашему законодательству президент не формирует правительство, а вносит на рассмотрение Рады кандидатуру, которую определяет парламентское большинство. Поскольку у президента пока нет своего большинства, говорить о том, что он может внести кого-то в парламент – будет нонсенсом. И тут есть два варианта, это постоянная конфронтация "я хотел, но мне не дали". И второй - идти и договариваться с правительством", - резюмировал Бондаренко.