Представитель президента в Кабмине рассказал, когда будет сформирован его новый состав

Представитель президента в правительстве Герус уверяет, что все назначения будут проходить согласно законодательству.

Новоназначенный представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что новое правительство будет сформировано после парламентских выборов.

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Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал "112 Украина". "По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будут парламент и новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет. Я не думаю, что сейчас вдруг возникнет какая-то такая ситуация, когда вместо одного правительства будет другое", - заявил Герус.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что сегодня подаст заявление об отставке в Верховную Раду. Ранее сообщалось, что Гройсман написал заявление об отставке с 20 мая. В то же время он призвал Зеленского внести кандидатуры на должность нового премьера и министров.