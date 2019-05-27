Петиция за отмену петиции за отставку Зеленского набрала более 25 тысяч голосов

Впрочем, на сайте главы государства уже есть петиция об отмене петиций за отмену петиции за отставку действующего президента.

Петиция за отмену петиции об отставке Владимира Зеленского с поста президента Украины собрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

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По данным на сайте главы государства, по состоянию на 16:20 27 мая соответствующая петиция №22/053988-еп собрала 25449 голосов.

В то же время, на сайте президента зарегистрирована петиция №22/054500-еп «Отмена петиций за отмену петиции №22/053360-еп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского», а также ряд других подобных документов.

Таким образом, "война петиций" на сайте президента продолжается. Раздел петиций завален петициями противников и сторонников президента.

Причиной борьбы стала зарегистрированная 22 мая петиция №22/053360-эп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского». Сейчас она набрала почти 60 тысяч голосов.

В АП петицию расценивают как шутку. Глава АП Андрей Богдан отметил, что петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента.