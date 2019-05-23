"Смешная шутка": глава АП отреагировал на петицию об отставке Зеленского

Глава АП Андрей Богдан отмечает, что петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента.

Петицию об отставке действующего главы государства Владимира Зеленского, которая набрала 25 тысяч подписей, в Администрации президента рассматривают как шутку.

"Мы расцениваем петицию как шутку. Возможно, даже смешная шутка", - сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 глава АП Андрей Богдан, передает ТСН.

Читайте такжеНа сайте президента зарегистрировали еще одну петицию об отставке Зеленского

По его словам, законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. "Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - подчеркнул он.

Петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента, считает Богдан. "Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 мая на сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского". За сутки она набрала необходимые 25 тысяч подписей.