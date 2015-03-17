Опубликован перечень районов Донбасса, которым планируют предоставить особый статус (карта)

В частности, в приложении к постановлению содержится перечень наименований населенных пунктов, относящихся и не относящихся к отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где вводится особый порядок местного самоуправления.

Всего в приложении 85 названий железнодорожных станций, разъездов, перекрестков дорог и их географические координаты.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что это определенная Генеральным штабом Вооруженных сил Украины линия с привязкой к местности, разработанная на основании дополнения к минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

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Необходимость принятия постановления обусловлена необходимостью безотлагательного принятия мер по созданию условий для дальнейшей реализации мирного плана президента Украины, минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 года и минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, отмечается в пояснительной записке.

С полным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться здесь.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром первый вице-спикер Андрей Парубий объявил, что заседание ВР начнется в 12.00, поскольку продолжаются консультации относительно вопросов повестки дня. Затем заседание было перенесено на 16.00.

В то же время, первый заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко ранее заявил, что в коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий.

Карта: Украинская правда