"Ждем дома": Зеленский прокомментировал решение Трибунала ООН об освобождении украинских моряков

Президент отметил, что освобождение Россией украинских военнопленных моряков может быть сигналом о готовности Кремля к прекращению конфликта с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Россией украинских военнопленных моряков может быть сигналом о готовности Кремля к прекращению конфликта с Украиной.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить 24 украинских моряков и три украинских судна, захваченных Россией в ноябре 2018 года.