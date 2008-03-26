Мэр Донецка разберется, кто делал ”креатив” под Гитлера

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО назвал "очередной глупостью" появившиеся в городе бигборды, на которых неплательщиков за услуги теплоснабжения изобразили в виде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня на встрече с журналистами, комментируя факт появления таких бигбордов на улицах Донецка.

"Это глупость очередная. По-другому я не могу назвать", - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, добавив: "Безусловно, я дам команду. Я разберусь - кто какой креатив делал".

На вопрос журналистов, будут ли сняты эти рекламные щиты, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО ответил утвердительно.

Как сообщалось, в Донецке появились бигборды, на которых жители города, имеющие задолженности за услуги теплоснабжения, изображены в виде человека, похожего на А.Гитлера.

Руководств ККП "Донецкгортеплосеть" подтвердило, что действительно в рамках информационно-разъяснительной кампании на территории города по заказу теплосети установлены три рекламных конструкции – дефицит средств не позволяет более широко применять средства наружной рекламы. Лозунг кампании: "Кто не платит за тепло – будет наказан!".

Автором идеи, воплощенной в бигбордах, стал первый заместитель директора ККП "Донецкгортеплосеть" Александр СЕМЧЕНКО, политолог по образованию.