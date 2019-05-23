В команде Зеленского выступают за принятие новой Стратегии нацбезопасности Украины

Представитель президента Денис Монастырский также заявил о необходимости создания комитета Верховной Рады по контролю за правоохранительными и разведывательными органами.

Представитель команды президента Денис Монастырский заявляет о необходимости принятия новой Стратегии национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сказал на VI встрече Парламентско-Общественной платформы.

По его словам, сейчас есть понимание, что вряд ли удастся достичь конструктивного сотрудничества с действующим созывом Верховной Рады, и поэтому до выборов нового парламента есть время для подготовки новых законодательных инициатив.

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"Первое - это, конечно, стратегия национальной безопасности, которая должна быть принята. Я думаю, что это очень важный документ, но перед этим должна быть сделана объективная оценка выполнения стратегии 2015 года", - отметил Монастырский.

По его мнению, при разработке новой стратегии необходимо оценить выполнение действующей стратегии.

Представитель команды президента отметил, что в этом процессе ведущую роль должны играть Совет национальной безопасности и обороны Украины и Национальный институт стратегических исследований.

Также Монастырский подчеркнул, что важно создать специальный комитет Верховной Рады по контролю за правоохранительными и разведывательными органами.

"Я убежден, что новый созыв парламента сможет в течение короткого времени принять такой нормативный документ, потому что на самом деле это и будет маркер – способна ли новая Верховная Рада показать новое качество контроля за исполнительной властью, новое качество парламентского контроля", - заявил Монастырский.

Как сообщал УНИАН, 6 мая 2015 года Совет нацбезопасности и обороны принял стратегию национальной безопасности Украины, реализация которой рассчитана до 2020 года.

Основными целями стратегии является минимизация угроз государственному суверенитету и создание условий для восстановления территориальной целостности Украины, обеспечение мирного будущего Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства, а также утверждение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение нового качества экономического, социального и гуманитарного развития, обеспечение интеграции Украины в ЕС и формирование условий для вступления в НАТО.