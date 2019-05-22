У Зеленского не собираются менять Конституцию в ближайшие годы

При этом в АП отметили, что нынешняя Конституция является далеко не идеальной.

Реформирование Конституции не будет в повестке дня в первые годы правления новоизбранного президента Украины.

Читайте также"Не пойдет на уступки РФ": журналист объяснил слова Зеленского о достижении мира на Донбассе

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

"...это решение - оно не актуально, у нас есть более насущные проблемы", - сказал Богдан.

Он отметил, что нынешняя Конституция является далеко не идеальной, доказательством чего является факт Майдана и война на востоке страны.

Однако реформирование основного закона – это точно не приоритет для новой власти в первые годы ее работы, добавил Богдан.