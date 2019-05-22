У Зеленского не собираются менять Конституцию в ближайшие годы
09:41, 22 мая 2019Политика
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При этом в АП отметили, что нынешняя Конституция является далеко не идеальной.
В АП считают, что реформирование Конституции не является первоочередной задачей / фото УНИАН
Реформирование Конституции не будет в повестке дня в первые годы правления новоизбранного президента Украины.
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Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".
"...это решение - оно не актуально, у нас есть более насущные проблемы", - сказал Богдан.
Он отметил, что нынешняя Конституция является далеко не идеальной, доказательством чего является факт Майдана и война на востоке страны.
Однако реформирование основного закона – это точно не приоритет для новой власти в первые годы ее работы, добавил Богдан.
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