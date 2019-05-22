цей матеріал доступний українською

У Зеленского не собираются менять Конституцию в ближайшие годы

09:41, 22 мая 2019
Политика
606 0
В АП считают, что реформирование Конституции не является первоочередной задачей / фото УНИАН

Читайте также"Не пойдет на уступки РФ": журналист объяснил слова Зеленского о достижении мира на Донбассе

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

"...это решение - оно не актуально, у нас есть более насущные проблемы", - сказал Богдан.

Он отметил, что нынешняя Конституция является далеко не идеальной, доказательством чего является факт Майдана и война на востоке страны.

Однако реформирование основного закона – это точно не приоритет для новой власти в первые годы ее работы, добавил Богдан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Конституция