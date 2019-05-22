"Никто плакать не будет": глава АП прокомментировал решение Гройсмана уйти в отставку

Новый глава АП отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти.

За премьер-министром Владимиром Гройсманом плакать никто не будет, и коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку.

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Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

"...не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не случится, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - заявил Богдан.

По его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

"Однако хочу огорчить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки сделает такое представление, конца истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти.

Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен новый состав, добавил чиновник.