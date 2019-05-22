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Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

01:48, 22 мая 2019
Политика
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Точной причины отказа Елены Зеркаль источники не называют / фото УНИАН

О ее отказе сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в команде Зеленского.

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С сайта президента исчез текст указа о ее назначении. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Издание отмечает, что Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителей главы Администрации президента Украины, в частности - Юрия Костюка, Руслана Рябошапки, Елены Зеркаль и Кирилла Тимошенко.

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Теги: #Зеркаль#Администрация президента