Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ
01:48, 22 мая 2019Политика
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Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России.
Точной причины отказа Елены Зеркаль источники не называют / фото УНИАН
Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.
О ее отказе сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в команде Зеленского.
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С сайта президента исчез текст указа о ее назначении. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.
Издание отмечает, что Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителей главы Администрации президента Украины, в частности - Юрия Костюка, Руслана Рябошапки, Елены Зеркаль и Кирилла Тимошенко.
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