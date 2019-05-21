цей матеріал доступний українською

Президент назначил пятерых заместителей главы АП

20:55, 21 мая 2019
Политика
266 0
Зеленский назначил заместителей главы Администрации президента / фото УНИАН

Читайте такжеРуслан Стефанчук стал представителем президента в Верховной Раде

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно указу президента №306/2019 первым заместителем стал Сергей Трофимов.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича Первым заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

Другими указами президент назначил заместителями главы АП Юрия Костюка, Руслана Рябошапку, Елену Зеркаль и Кирилла Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, главой Администрации президента стал юрист Андрей Богдан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Администрация президента#Владимир Зеленский