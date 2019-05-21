Президент назначил пятерых заместителей главы АП

Первым заместителем стал Сергей Трофимов.

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителей главы Администрации президента Украины. Читайте такжеРуслан Стефанчук стал представителем президента в Верховной Раде Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства. Согласно указу президента №306/2019 первым заместителем стал Сергей Трофимов. "Назначить Трофимова Сергея Владимировича Первым заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе. Другими указами президент назначил заместителями главы АП Юрия Костюка, Руслана Рябошапку, Елену Зеркаль и Кирилла Тимошенко. Как сообщал УНИАН, главой Администрации президента стал юрист Андрей Богдан.

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