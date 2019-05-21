Президент назначил пятерых заместителей главы АП
20:55, 21 мая 2019Политика
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Первым заместителем стал Сергей Трофимов.
Зеленский назначил заместителей главы Администрации президента / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителей главы Администрации президента Украины.
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Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
Согласно указу президента №306/2019 первым заместителем стал Сергей Трофимов.
"Назначить Трофимова Сергея Владимировича Первым заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.
Другими указами президент назначил заместителями главы АП Юрия Костюка, Руслана Рябошапку, Елену Зеркаль и Кирилла Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, главой Администрации президента стал юрист Андрей Богдан.
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