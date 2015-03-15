В ГПУ анонсировали запрет на освобождение под залог обвиняемых в сепаратизме
18:43, 15 марта 2015Политика
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В ближайшее время в Уголовный кодекс Украины могут быть внесены изменения, согласно которым освобождение под залог подозреваемых в сепаратизме, преступлениях против государства будет невозможным.
Карпунцов анонсировал изменения в УК / Фото УНИАН
О таком в эфире 5 канала заявил старший помощник Генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов, пишет Украинская правда.
По его словам, соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут приняты в ближайшее время.
Читайте такжеДепутат: за Ефремова внесли залог, он выходит на свободу"Прокуратура в прошлом году подавала собственные предложения относительно отмены норм, которые предусматривают залог по ряду преступлений, таких, как преступления против государства, коррупционные преступления и другое. Сейчас есть аналогичные законодательные инициативы от народных депутатов. Думаю, в ближайшее время изменения в УК будут приняты", - отметил Карпунцов.
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