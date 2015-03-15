В ГПУ анонсировали запрет на освобождение под залог обвиняемых в сепаратизме

О таком в эфире 5 канала заявил старший помощник Генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов, пишет Украинская правда.

По его словам, соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут приняты в ближайшее время.

Читайте такжеДепутат: за Ефремова внесли залог, он выходит на свободу"Прокуратура в прошлом году подавала собственные предложения относительно отмены норм, которые предусматривают залог по ряду преступлений, таких, как преступления против государства, коррупционные преступления и другое. Сейчас есть аналогичные законодательные инициативы от народных депутатов. Думаю, в ближайшее время изменения в УК будут приняты", - отметил Карпунцов.