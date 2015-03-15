Завтра в Германии Порошенко встретится с Меркель
15:10, 15 марта 2015Политика
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Президент Украины встретится с рядом высокопоставленных лиц Германии.
Президент Украины прибыл в Германию / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В воскресенье, 15 марта, в городе Дрезден Порошенко планирует посетить раненного военнослужащего-участника АТО, старшего лейтенанта 24-й бригады Владимира Геру и встретиться с украинской общиной, говорится в сообщении.
Читайте такжеБайден и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе и помощь Украине в сфере безопасности16 марта президент Украины проведет встречи с федеральным президентом Германии Иоахимом Гауком, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Норбертом Ламмертом.
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