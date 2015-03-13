Порошенко не видит миротворцев как альтернативу Минскому процессу

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что миротворцы на Донбассе не являются альтернативой Минскому процессу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

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«Мы не видим миротворцев как альтернативу Минскому процессу, как альтернативу ОБСЕ, которая на сегодняшний день физически не способна выполнять свою надзорную и мониторинговую функции", - сказал он.

Он также напомнил, что СНБО принял обращение к Верховной Раде ратифицировать решение о введении миротворцев на Донбасс.

"По моему поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел необходимые консультации в Нью-Йорке, по этому поводу достигнута договоренность с президентом Франции Франсуа Олландом на прошлой неделе о поддержке позиции по миротворцам. На прошлой неделе я также переговорил с вице-президентом США Джо Байденом о позиции США по миротворцам. И во время визита министра иностранных дел Великобритании мы также получили положительное решение по позициям трех постоянных членов Совета безопасности ООН", - сказал президент.

Порошенко отметил, что считает необходимым размещение миротворцев как на линии соприкосновения, так и вдоль границы с Россией.