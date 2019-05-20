Знаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президента

По словам Влада Росса, на Зеленского будет совершено покушение, причем не одно.

Инаугурация Владимира Зеленского произошла под разрушительным 10-м градусом Льва.

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Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс. "Будто кто-то нашептал спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы он затягивал процесс. Наилучшим моментом для вручения булавы президенту было время с 10.02 до 10.08, когда была "королевская комбинация" планет. Однако все произошло с 10.20 по 10.25, когда восходил нищенский разрушительный градус Льва. И подписание президентской присяги, и поднятие булавы, и вынос штандарта – все произошло под этим разрушительным градусом", - сказал астролог.

Росс объяснил, о чем это говорит. "Это градус – опасности для жизни. Всегда важна минута восхождения градуса, и символом этого момента был Человек, которого на веревке волокут на эшафот. После такой инаугурации Зеленскому нужно быть предельно осторожным и беречься от киллеров, потому что велика вероятность покушений на его жизнь. Убежден, что покушения на новоизбранного президента будут", - отметил эксперт.

По его словам, Владимир Зеленский сможет все эти опасности преодолеть. "Да, это потребует неимоверных усилий с его стороны, но результат будет положительный. Зеленский, как глыба, сумеет выстоять. Еще одним символом этого градуса является Пирамида в пустыне. Над пирамидами не властны никакие силы разрушения, даже время. Поэтому президент Украины сможет преодолеть все это и выстоять, как пирамида, которая сквозь века и годы остается незыблема", - уверен Росс.

В любом случае, по мнению астролога, учитывая инаугурацию Зеленского при таком неблагоприятном градусе Льва, будет неизбежным противостояние между президентом и парламентом.

"Оно уже началось, что мы видели во время произнесения инаугурационной речи. Теперь уже кто кого: либо он – Верховную раду и коррупционеров, либо они – его", - сказал астролог.

Эксперт добавил, что Зеленский может стать последним президентом Украины с такими большими полномочиями.

"Если Верховная Рада примет закон об импичменте, Зеленский станет первым, кто может от этого закона пострадать. К тому же, во время церемонии улетело с подушечки удостоверение президентаУкраины, что можно расценивать как знак опасности досрочного ухода с поста по тем или иным причинам", - отметил астролог.

Разрушительный градус, по словам астролога, дает Зеленскому и полезную силу – он получает возможность разрушить коррупцию в Украине.

Кроме того, Росс выразил уверенность, что Зеленскому удастся выиграть войну с Радой.

"Я прогнозировал это еще месяц-два назад: Зеленский разгонит Верховную Раду. Можно не сомневаться, ему это удастся вполне легко. Ему без труда удастся доказать, что парламентской коалиции не существует уже два года, потому нет смысла ждать. На данный момент досрочные парламентские выборы выгодны даже Порошенко, пока у него еще есть остатки какого-то рейтинга, а сам он не стал абсолютно токсичен. Нас ждут досрочные выборы Рады 14 или 21 июля", - добавил астролог.

Росс обратил внимание на еще один важный момент – Владимир Зеленский принимал командование войсками в уже благоприятный, с точки зрения астрологии, момент.

"Разрушительный градус на тот момент завершился, и уже восходил 11-й градус Зодиака. Символом этого градуса являются обнимающиеся мужчина и женщина, которые наслаждаются пищей. Это, однозначно, градус мира, любви и благосостояния. Это говорит о том, что Украину при новом президенте ждет мир и спокойствие. В период правления Зеленского война в Украине закончится", - заявил эксперт.

В целом, по словам Росса, инаугурация нового президента, в отличие от предыдущих, прошла без того, что можно назвать плохими знаками и дурными предзнаменованиями. "Символично, что в момент инаугурации в Киеве была солнечная погода, без единого облачка. Это можно рассматривать как знак того, что новоизбранный президент Украины освещен солнцем, что его правление может быть ясным, проникновенным и лучезарным, а мы все возрадуемся в период правления Владимира Зеленского. При этом было ветрено – это символ больших перемен. Так что момент инаугурации Зеленского сопровождался ветром перемен", - отметил астролог.

"Однако повторяю и подчеркиваю: нужно беречь жизнь Зеленского как зеницу ока. Очень велика вероятность того, что на него будет совершено покушение, причем не одно!", - резюмировал Росс.