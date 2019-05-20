Детство президента: за что Зеленский получил родительский нагоняй и с какими оценками окончил школу (видео)

Журналисты побывали в Кривом Роге и пообщались с родными и давними знакомыми президента.

Среди земляков, друзей и людей, которые давно знают Зеленского, было немало тех, кого удивило решение идти в политику. В Кривом роге его помнят энергичным, артистичным и целеустремленным, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

"Когда он объявил, что идет в президенты, все подумали, что это очередная шутка", - говорит заместитель директора гимназии №95 Валентина Игнатенко.

Его в учебном заведении помнят все. Из предметов больше всего любил английский, играл на гитаре, занимался танцами и был звездой школьного театра.

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"Чтобы родителей вызвали в школу, что-то там Володя сделал не то, у нас такого не было, окон не бил, на внутреннем школьном учете как хулиган не стоял", - делится педагог.

Именно в гимназии будущий президент с одноклассниками начинал играть в школьный КВН.

Зеленский окончил школу всего с двумя четверками, по украинскому и русскому языкам, остальные - пятерки. Примером для здешних учеников был уже давно, даже когда еще не посягал на президентское кресло.

На школьной доске почета, сделанной самими учащимися, у Зеленского весомое место. Учителя гордятся, что бывшие выпускники о гимназии не забывают.

95-ю гимназию Владимир Зеленский окончил в 1995 году, жил в 95 Квартале. Детство будущего президента прошло в 12-этажке с почти девятью сотнями квартир. В Кривом Роге ее называют “муравейником”. Где живут родители новоизбранного президента, знают все.

Александр и Римма еще не привыкли, что их узнают на улицах. В день второго тура выборов поддержать родителей кандидата было немало желающих.

Внимания со стороны журналистов на протяжении всей избирательной кампании они старались избегать. С сыном были на связи по телефону. Говорят, "успокаивали его, а он – их".

Зеленский-старший уже 24 года руководит кафедрой информатики в Криворожском экономическом институте. Этот вуз заканчивал и Владимир. Отец говорит, что за всю жизнь сын разочаровал его лишь раз.

"Да как-то он увлекся КВН, и что-то было у него с арифметикой. И я его немножко побил один раз в жизни, но через 3-4 дня он решил все задачи. Я до сих пор жалею, что это сделал. Я считаю его талантливым человеком. Я горжусь Вовой", - говорит отец президента.

Иван Копайгора, преподаватель юридического факультета, на котором учился Зеленский во время предвыборной кампании раздал уже с десяток интервью. Хвастается визиткой журналиста даже из Японии. Вспоминает, что студент Зеленский в 90-х уже становился президентом. Тогда его избрали однокурсники - это была часть учебного процесса.

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"Деловая игра была такая у нас: выборы президента Украины. Она была рассчитана на полтора месяца. Они выдвигали претендентов на должность президента факультета. Среди трех претендентов был и Володя Зеленский", - рассказывает преподаватель.

“Здесь был Вова Зе” - надпись мелом у входа в бывший культурный центр "Современник”. Выбитые окна, следы пожара внутри, а когда-то именно здесь Зеленский с друзьями придумывали свои номера КВН. Светлана Марковна Сова была директором здешнего кафе. Талантливых студентов никогда не прогоняла, хотя те почти ничего не покупали. До сих пор хорошо помнит и любимые блюда Зеленского.

"Он очень любил горячий бутерброд с балыком и сыром. Это было его любимое блюдо. Потом сказал, что это был самый вкусный горячий бутерброд", - делится Светлана Марковна.

Светлана Марковна, как и большинство в Кривом роге, земляком-президентом гордится. И хотя не знает, как после такой блестящей актерской карьеры он будет править страной, верит: Зеленский что-то придумает.