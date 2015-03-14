Порошенко примерил новую форму для украинских военных (фото, видео)

Министерство обороны Украины начало испытания экспериментальных образцов новой формы для военнослужащих Вооруженных Сил, пошитой из специальной ткани украинского производства.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак сегодня на встрече с представителями «волонтерского десанта», которая состоялась в Администрации президента и подарил при этом Петру Порошенко комплект этой формы, передает корреспондент УНИАН.

«На сегодня есть экспериментальное ношение новой формы одежды. Она очень удобная, материал, в состав которого входит лен, соответствует всем нормам НАТО, и самое главное, он на 30 процентов дешевле, чем тот, что мы покупали в прошлом году, и он украинского производства», - сказал министр.

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В свою очередь, волонтеры сообщили главе государства, что на разработку нового образца форменной одежды при их участии понадобилось полдня.

Как сообщает 5 канал, президент, приняв форму от волонтеров, примерил ее.