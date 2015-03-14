Порошенко заявил, что проведение демобилизации станет экзаменом для губернаторов

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность поддержки демобилизованных военнослужащих-участников АТО, после их возвращения к мирной жизни.

Это он подчеркнул во время совещания с председателями областных государственных администраций, сообщает пресс-служба президента.

”Уверен, что проводить демобилизацию нужно научиться, и это также будет экзаменом для каждого из вас. Домой возвращаются настоящие герои, которые первыми пошли защищать Родину. Когда они пошли, у нас было другое государство, другие Вооруженные Силы и другое качество подготовки. Мы должны создать все условия для украинских героев”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеДемобилизация военных начнется 18 марта

Он напомнил, что в соответствии с Указом президента от 14 января текущего года о частичной мобилизации, демобилизации в период с 18 марта по 1 мая подлежат 35 тысяч 300 военнослужащих.

В первую очередь Порошенко обратил внимание на вопрос регистрации и выдачи удостоверений участников АТО. ”Не нужно об этом говорить - нужно это делать. Чтобы мы на сегодняшний день наиболее уважаемым героям имели возможность дать и уделить достаточно внимания, времени. Они заслужили это, защищая Родину и проливая кровь”, - сказал глава государства.

Президент также обратил внимание собравшихся на вопрос полного или частичного освобождения героев АТО от уплаты коммунальных услуг, обеспечения их земельными участками.

Читайте такжеСтатус участника АТО получили 9 261 военный

Особо глава государства акцентировал внимание на урегулировании погашения финансовых обязательств участников АТО. По его убеждению, банковские учреждения должны пойти навстречу военнослужащим-участникам АТО в решении этих вопросов. ”Там, где есть вопрос с уплатой, необходимо реструктуризировать кредиты, найти взаимопонимание с банковскими учреждениями. Не может быть и речи о начислении пени и штрафов”, - сказал Порошенко.

Не остался вне поля зрения и вопрос возвращения на предыдущее место работы военных. ”Это вопрос и областных администраций, и прокурорского надзора, чтобы не были нарушены законные права граждан, когда они вернулись и им отказывают в возвращении на предыдущее место работы”, - отметил президент.

По убеждению главы государства, демобилизованные военнослужащие, которые защищали территориальную целостность и суверенитет Украины, должны стать и активными участниками местного самоуправления. ”Мы должны открыть социальные лифты для тех, кто принял решение идти в политику для того, чтобы политика обновилась, например во время местных выборов. Это очень важное дело. Уверен в том, что качество местной политики значительно вырастет”, - сказал Порошенко.