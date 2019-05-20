Инаугурация Зеленского: как новоизбранный президент примет присягу

Суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства.

В зале заседаний Верховной Рады Украины не вносили существенных изменений в церемонию инаугурации Владимира Зеленского.

Как сообщил в эфире "ТСН.Утро" распорядитель инаугурации президента Петр Боднар, протокол не требует изменений.

"Звучат фанфары. Спикер объявляет - встречайте президента. Он заходит и идет прямо к трибуне, а затем занимает место за трибуной", - рассказал Боднар.

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Суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства. Поскольку трибуна сама по сути очень массивная, было установлено специальное повышение, учитывая личные человеческие антропологические размеры.

Главные реликвии - Пересопницкое евангелие и Конституцию Украины - до последнего будут держать в тайнике. Сам процесс инаугурации уже отрепетировали дважды с дублерами, а накануне вечером - с главными действующими лицами. Промахи предыдущих инаугураций президентов учтены. В целом в сессионном зале должно уместиться около тысячи людей. Почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички. Жена и родители Зеленского будут сидеть возле первого президента независимой Украины - Леонида Кравчука.

После трех репетиций зал проветрили, мебель наполировали. Все готово к моменту, когда в эти двери войдет новоизбранный президент.