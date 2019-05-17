Atlantic Council: Суды в Украине - это насмешка над правосудием

Новое украинское правительство не сможет продвинуться далеко в проведении реформ, если не решит проблему правосудия.

Украинцы накопили серьезный опыт зарождения надежд после очередной попытки начать все с начала и разочарования, которое возникает потом. За последние три десятилетия страна прошла через ряд фальшивых подъемов, после которых старые плохие привычки снова выползали из тени и восстанавливали свою изнурительную хватку.

Об этом пишет научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон, добавляя, что первым таким эпизодом было провозглашение независимости Украины. Эта историческая попытка порвать с прошлым на самом деле привела к глубоко несовершенному компромиссу, который привел к сохранению большого государственно аппарата, унаследованного от СССР. Нет ничего удивительного в том, что карьерные коммунисты, "перекрасившиеся" в украинских демократов, почти ничего не сделали для улучшения стандартов жизни или направление развития страны в правильном направлении.

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Недовольство таким положением вещей привело к "Оранжевой революции" 2004 года. Но эйфория быстро уступила место цинизму, когда стало понятно, что древняя культура институциональной коррупции в стране никуда не делась. Через десять лет назад травма Евромайдана обозначила очередное новое начало. Хоть президент Петр Порошенко внес серьезный вклад в прогресс развития нации, за пять лет он так и не смог разрушить основу украинской коррупции. Это привело к его поражению на президентских выборах в прошлом месяце.

Украинцы снова оказались в очень знакомой ситуации, возлагая большие надежды на нового лидера с его обещаниями изменить страну, которая показала чрезвычайную способность сопротивляться реформам. Будет ли Владимир Зеленский лучше, чем его предшественники, которые потерпели неудачу? Его статус аутсайдера дает причины для оптимизма, хоть и осторожного. Безусловно, тот факт, что его неопытность в какой-то степени тоже стала плюсом, хорошо иллюстрирует, насколько украинцы презирают политический класс. Вместе с тем, статус новичка вызывает определенные волнения относительно Зеленского и его способности преодолеть глубокую и тщательно настроенную нефункциональность, которая лежит в корне всех болезней современной Украины.

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Представ перед титанической задачей, что новый президент должен сделать своим главным приоритетом? Автор считает, что рецепта для быстрого решения всех проблем Украины нет. Однако, судебная реформа позволит Зеленскому разобраться с центральным столбом, который подпирает всю коррупционную структуру. Сегодня украинские суды - единственный институт, доверие общества к которому даже ниже, чем к политикам страны.

"И это не удивительно. Украинские судьи часто выносят приговоры, которые, кажется, нацелены на то, чтобы высмеять саму идею правосудия. А целые суды обвиняют в обслуживании личных интересов могущественных людей. Система в целом считается фатально несовершенной. А правосудие получает тот, кто больше заплатит. Пока Украина не решит эту проблему, все остальные попытки проведения реформ будут провальными", - говорится в статье.

В конце концов, какая польза от реформированной полиции или новых антикоррупционных агентств, если их расследования никогда не приводят к выдвижению обвинений. Почему международным инвесторам обращать внимание на Украину, если ее судебная система продолжает защищать культуру безнаказанности и не гарантирует никакой безопасности для инвестиций?