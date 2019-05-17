"Самопомич" не будет принимать участие в формировании новой коалиции

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Фракция "Объединение" Самопомич " не намерена участвовать в формировании коалиции в Верховной Раде восьмого созыва. А это 25 депутатов.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид после того, как "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции, сообщает "24 канал".

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"Самопомич" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много своих несостоятельностей. "Самопомич" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Парубий в свою очередь объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

«Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - сказал спикер.